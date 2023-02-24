ما مصير اللواء ابراهيم؟

5 أيام تفصل اللواء ابراهيم عن موعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية يوم الثلاثاء المقبل في الثاني من آذار.ولكن حتى اليوم، لا شيء واضحًا فيما خص مصير اللواء ابراهيم. ومع ذلك، يؤكد المتابعون للملف من أكثر من طرف أن العمل على الحل لم يتوقف، من دون أن يعني ذلك أن الخواتيم محسومة بالتمديد.