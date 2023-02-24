الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
14
o
الجنوب
11
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
14
o
الجنوب
11
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ردميات لبنان... طرقات وأرصفة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24 | 13:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ردميات لبنان... طرقات وأرصفة!
0
min
ردميات لبنان... طرقات وأرصفة!
ردميات لبنان... طرقات وأرصفة!
إستعمال الردميات لفتح طرقات جديدة أو إنشاء أرصفة وغيرها من المشاريع المعمارية هو هدف مشروع RE-MED الذي بدأ بالتعاون بين أربع بلدان: فرنسا، إيطاليا تونس ولبنان.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
الردميات
RE-MED
التالي
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:26
كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية
أخبار دولية
16:26
كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية
0
آخر الأخبار
16:15
الإتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات عاشرة على روسيا في ذكرى بدء غزو أوكرانيا
آخر الأخبار
16:15
الإتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات عاشرة على روسيا في ذكرى بدء غزو أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:56
الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانًا ضمن القائمة المحلية للإرهاب
أخبار دولية
15:56
الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانًا ضمن القائمة المحلية للإرهاب
0
أخبار دولية
14:23
متحدث باسم الامم المتحدة: الخطة الصينية في شأن اوكرانيا "مساهمة مهمة"
أخبار دولية
14:23
متحدث باسم الامم المتحدة: الخطة الصينية في شأن اوكرانيا "مساهمة مهمة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !
تقارير نشرة الاخبار
13:57
التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بيروت...عشوائية في البناء وصيانة غائبة والحامي "الله"
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بيروت...عشوائية في البناء وصيانة غائبة والحامي "الله"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-23
إضراب المصارف مستمر بانتظار كف يد القاضية عون
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-23
إضراب المصارف مستمر بانتظار كف يد القاضية عون
0
أمن وقضاء
05:01
مفتّشٌ في الضمان الاجتماعيّ بقبضة أمن الدّولة بتهمة طلب رشاوى ومبالغ ماليّة من أحد المواطنين
أمن وقضاء
05:01
مفتّشٌ في الضمان الاجتماعيّ بقبضة أمن الدّولة بتهمة طلب رشاوى ومبالغ ماليّة من أحد المواطنين
0
أخبار لبنان
2023-02-22
مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2023-02-22
مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !
تقارير نشرة الاخبار
13:57
التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بيروت...عشوائية في البناء وصيانة غائبة والحامي "الله"
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بيروت...عشوائية في البناء وصيانة غائبة والحامي "الله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ردود الأفعال إيجابية للمنتخب اللبناني على رغم الخسارة امام الفلبين
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ردود الأفعال إيجابية للمنتخب اللبناني على رغم الخسارة امام الفلبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يخسر أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة الى كاس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يخسر أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة الى كاس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التبعات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا أضرت بأوروبا وروسيا على السواء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التبعات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا أضرت بأوروبا وروسيا على السواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
Netflix تخفض أسعارها في أكثر من 30 دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
Netflix تخفض أسعارها في أكثر من 30 دولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
3
أمن وقضاء
09:28
بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
أمن وقضاء
09:28
بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
4
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
5
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
6
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
7
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
8
فنّ
05:06
عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
فنّ
05:06
عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store