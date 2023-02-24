أزمة نفايات في النبطية… ومبادرات أهلية لحلها

أزمة نفايات في النبطية… ومبادرات أهلية لحلها



الحاجة عيدا، إبنة بلدة حاروف في قضاء النبطية، لم تعد قادرة على تحمل هذا المشهد أمام منزلِها.



في كفررمان المشهد نفسه، والبلدية لم ترفع النفايات من مدخل البلدة إلا بعدما قطع يوسف الطريق.