Netflix تخفض أسعارها في أكثر من 30 دولة

Netflix تخفض أسعارها في أكثر من 30 دولة

خفضت منصة البث الأميركية Netflix أسعارها في أكثر من 30 دولة إلى النصف تقريبًا وهذه الدول تقع في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وآسيا وهي بمعظمها دول محدودة الدخل.



في لبنان، أصبحت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

Basic: 3.99 دولار شهريًا

Standard: 7.99 دولار شهريًا

Premium: 9.99 دولار شهريًا