التبعات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا أضرت بأوروبا وروسيا على السواء

التبعات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا أضرت بأوروبا وروسيا على السواء

في أي حرب عسكرية، جوانب وتبعات إقتصادية، فكيف إذا كانت حربًا بحجم الغزو الروسي لأوكرانيا وهي بوابة أوروبا.



إستخدم الطرفان سلاح الإقتصاد من باب الطاقة أولًا.