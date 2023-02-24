لبنان يخسر أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة الى كاس العالم

لبنان يخسر أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة الى كاس العالم

يبدو أن ايام شباط لا تحمل الحظ للمنتخب اللبناني لكرة السلة، بعد أن خسر في الشهر الثاني من السنة الماضية امام الاردن، واليوم تعرض لخسارته الثانية امام المنتخب الفيلبيني ضمن مسيرته بالتصفيات المؤهلة الى كاس العالم .