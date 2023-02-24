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إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24 | 13:51
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إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر
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إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر

حلحلة في أزمة جوازات السفر..

الحصول على جواز سفر كان أشبه بالـ mission impossible مع بداية أزمة الباسبوات منذ أكثر من سنتين .. 
هذه الازمة انتهت ...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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