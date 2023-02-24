حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟

ثلاثة طلاب ضحية حادث سير مروع على أوتوستراد البترون

حادث وقع عند الثالثة من فجر الجمعة على اتوستراد شكا، وتحديداً بعد النفق باتجاه طرابلس، حيث كان خمسة طلّاب من جامعة البلمند، متّجهين من البترون الى سكنهم الطلابي في الكورة، ليحدث تصادم بينهم وبين شاحنة نقل سورية.



الحادث أودى بحياة الطلاب الثلاثة، بينما أصيب الإثنان الآخران بجروح بالغة.