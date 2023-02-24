المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي

المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي

عصر الإثنين الفائت، غادر الشيخ احمد شعيب الرفاعي منزله الكائن في بلدة القرقف العكارية... اتجه نحو طرابلس.. أدى الصلاة في مسجد البركة في البداوي ومن هناك اتجه نحو الميناء وتحديداً محيط الجامعة العربية حيث فقد الاتصال به منذ ذلك الحين...