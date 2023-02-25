الموسيقى الكلاسيكية تصدح في عين المريسة جامعةً مختلف شرائح المجتمع

الموسيقى الكلاسيكية تصدح في عين المريسة

في رصيف عين المريسة، وعلى هذا الرصيف اهالي بيروت ومعهم كثير من سكان لبنان وعدد من السياح يجدون متنفس لهم....



صباح السبت وعندما كان هذا السائح يتمشى مع أصدقائه على عين المريسة.. تفاجىء بوجود أوركستراتعزف أجمل المقطوعات الكلاسيكية على الرصيف.. ليتبين انها الأوركسترا الإيطالية ماغنا غريسيا التي تعتبر واحدة من اهم الأوركسترات في إيطاليا.