"مشوار دروب الفنان من فلسطين الى لبنان"... معرض إستعادي تشكيلي للرسام الراحل مارون طنب

معرض إستعادي تشكيلي للرسام الراحل مارون طنب

مارون طنب فنان لبناني اشتهر برسم المناظر الطبيعية، حتى وفاته عام ١٩٨١.



لكن في قصته فصول بقيت في العتمة، إلى أن نبشتها حفيدته البكر جويل طنب، وجمعتها في معرض.