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مطاردة لأحد السارقين أودت بحياة الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين
الكاتب:
ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-25 | 13:05
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مطاردة لأحد السارقين أودت بحياة الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين
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مطاردة لأحد السارقين أودت بحياة الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين
الى أحد المنازل الكائن في جونيه توجه صباحا، ش .ع من مواليد ١٩٧٩. دخل خلسة وتمكن من سرقة هاتف، وسلاح، وكمية من المجوهرات والأموال بالدولار، قبل أن يستفيق أهل البيت، ففر هاربا مطلقا النار في الهواء لترويعهم.
على الفور، أبلغوا القوى الأمنية التي وضعت الهاتف المسروق من المنزل تحت المراقبة، فتم تحديد مكانه في منطقة الكرنتينا إلى حيث توجهت دورية الاستقصاء في قوى الأمن الداخلي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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