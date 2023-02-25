مطاردة لأحد السارقين أودت بحياة الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي سماح حسام الدين

الى أحد المنازل الكائن في جونيه توجه صباحا، ش .ع من مواليد ١٩٧٩. دخل خلسة وتمكن من سرقة هاتف، وسلاح، وكمية من المجوهرات والأموال بالدولار، قبل أن يستفيق أهل البيت، ففر هاربا مطلقا النار في الهواء لترويعهم.



على الفور، أبلغوا القوى الأمنية التي وضعت الهاتف المسروق من المنزل تحت المراقبة، فتم تحديد مكانه في منطقة الكرنتينا إلى حيث توجهت دورية الاستقصاء في قوى الأمن الداخلي.





