من هو محمد بزي الذي أوقف في بوخارست؟

في أيار 2018، صنفت وزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد بزي على أنه إرهابي عالمي، يساعد حزب الله ويقدم له الدعم المالي والمادي والتكنولوجي.



وفقًا لتصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعتبر بزي ممولا رئيسيا لحزب الله، قدم ملايين الدولارات إلى حزب الله على مر السنين، والتي نتجت عن أنشطته التجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وجميع أنحاء غرب إفريقيا.