عكار والقرقف في انتظار مصير الشيخ أحمد الرفاعي.. ماذا في آخر المعطيات؟

ماذا في آخر المعطيات؟



بدأت منذ عصر أمس المعطيات والتطورات في قضية الشيخ أحمد الرفاعي، وكانت استخبارات الجيش قد أوقفت في اليوم الثاني على اختفاء وفقدان الاتصال الشيخ أحمد الرفاعي شخص وهو مصطفى. م وهو قريب من رئيس البلدية وبدأت التحقيقات في هذا المجال وقد تمكنت من رصد حركة في هذا الاطار، اشارة الى أن الموقوفين هم أقرباء الشيخ الرفاعي وهم على خلافات بلدية وعائلية قديمة.



أما بالنسبة للأخبار السلبية التي تم التدوال بها قبل ساعتين تقريباً عن مصير الشيخ الرفاعي، حتى الساعة لم تؤكد أي من الأجهزة الأمنية أو القضاء أي نقطة من هذه الأخبار السلبية.



وفي هذا السياق، طلب رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي عبر الـLBCI من الجميع التهدئة وأن تكون الأمور في موازين القضاء ولا يجب أن نتصرف أي تصرف خارج اطار القضاء.



وقال: "لم نتلق أي خبر رسمي من أي جهة أمنية أو رسمية بموضوع فقدان الشيخ أحمد الرفاعي حتى الآن".



كما وجه مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وجه رسالة الى أبناء قرقف وعكار في هذه القضية، وطلب الانتظار والاستماع الى البيان الرسمي الذي سيصدر عن الجهات الرسمية.



وقال: "يجب أن نتريّث بانتظار صدور خبر رسمي عن الجهات الرسمية".