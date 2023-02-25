0min

عملية كاسندرا تعود الى الحياة عبر توقيف رجل الأعمال اللبناني محمد بزي في رومانيا

ما هي هذه العملية ومن تستهدف؟



عملية كاسندرا جرى إطلاقها عام 2008 بعدما جمعت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية أدلة على أن حزب الله له دور في تجارة الكوكايين في أميركا اللاتينية وتحديدا في كولومبيا وفينزويلا.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



