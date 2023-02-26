بعض الرجال يخلدون ذكرى من يحبون بطريقة ملهمة... إليكم قصة متحف سُمَية!

لقد سمعنا عن قصصِ حبٍ نادرة تمَ تخليدُها بنصبٍ تذكارية ملهمة، مثلَ تاج محل في الهند. ولكنَ من منا يعرف مُتحَف سُمَيّة في mexico city الذي شيّدَه زوجُها، رجلُ الأعمال اللبناني-المكسيكسي كارلوس سليم، في العام 2011 تخليداً لحُبِهما ولذكراها، بعد ثلاثِ أعوامٍ على وفاتها، إثر اصابتها بمرضٍ وراثيٍ في الكِلى!



سُمية علّمت كارلوس، حُب الفن والمنحوتات واللوحات... ومن شدّةِ تقديرهِ للفن جمع نحو 66000 قطعة فنية من حول العالم تقدر بملايين الدولارات، ووضعها جميعُها في مُتحَفٍ تخطت كُلفَة بنائه الـ800 مليون دولار.