للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا

الاحد: الاشقاء في دمشق...والاثنين: وزيرُ الخارجيةِ المِصرية سامح شكري أيضًا في دمشق..في الشكل، هي أوّلُ زيارةٍ لوزيرِ خارجيةٍ مِصريةٍ لسوريا منذ أكثرَ من عشرِ سنوات..