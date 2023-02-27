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بعد ١٢ عامًا من توليه هذا المنصب..اللواء ابراهيم خارج المديرية العامة للامن العام

بعد ١٢ عامًا من توليه هذا المنصب..اللواء ابراهيم خارج المديرية العامة للامن العام





ام ان هناك من افشل التمديد فاطيح بالمدير العام للأمن العام الذي سيغادر حتما في الثاني من آذار بعد ان يحال إلى التقاعد في هذا التاريخ لبلوغه السن القانونية.

هل فعلا كل المخارج القانونية المتاحة للتمديد للواء ابراهيم باءت بالفشل؟ام ان هناك من افشل التمديد فاطيح بالمدير العام للأمن العام الذي سيغادر حتما في الثاني من آذار بعد ان يحال إلى التقاعد في هذا التاريخ لبلوغه السن القانونية.

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