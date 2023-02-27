طبول الحرب تقرع على السوشال ميديا...احذروا التحريض من هنا وهناك

بلد قد يُحرق بنار الفتنة الطائفية التي يشعلها تصريح كاذب

"بعود كبريت واحد يمكنك أن تحرق بلداً برمته"...



وفي زمن السوشال ميديا نقول، قد يُحرق بلد بنار الفتنة الطائفية التي يشعلها تصريح كاذب، كما كاد أن يحصل في لبنان في الأيام القليلة الماضية.

