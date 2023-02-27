بدل الإنتاجية: هل ذهب مع الريح؟

بدل الإنتاجية: هل ذهب مع الريح؟

ليل الأحد، نام موظفو القطاع العام على أمل أن يستفيقوا على جلسة حكومية تقر لهم بدل الإنتاجية.

استفاقوا يوم الإثنين، فلا بدل ولا انتاجية ولا من يحزنون، والسبب وعود لم تبنَ على معطيات مالية دقيقة.