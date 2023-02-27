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في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-27 | 13:49
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في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة
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في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة
في النبعة وبرج حمود يعيشون من قلة الموت ... احذروا التشققات والرطوبة
"الرطوبة تأكل درج المنزل وسقفه الذي تفتت بعض اجزائه"...اذا جلت في النبعة، لا تحتاج الى كشف هندسي معمق لتكتشف مشاكل الابنية.
*
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