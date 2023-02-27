هكذا سُرق جزء من أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام !

مجهولون يسرقون ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام... اليكم التفاصيل

تدخل الى مبنى الوكالة الوطنية للاعلام، من دون لا حسيب ولا رقيب...

قد يسألك الدركي عند المدخل الى اين ؟ وتقول له الى الوكالة وتتابع طريقك بسهولة.