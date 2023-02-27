حلحلة في إعطاء جوازات السفر في الداخل .. وصرخة في الخارج من أسعارها الملتهبة

من لحظة إعلان الأمن العام عن حل أزمة جوازات السفر مع بقاء أسعارها على حاله، ارتفعت صرخة المغتربين من غلاء أسعار جوزات السفر في الخارج، والتي تفرق كتيرا عن أسعارها في لبنان.