كيف إتخذ قرار رفع الدولار الجمركي وما هي تداعياته؟

الدولار الجمركي، وبشحطة قلم بات خمسة وأربعين ألف ليرة لا خمسة عشر ألفاً كما أُقر في تشرين الثاني الماضي.



هذا المُعطى ظهر من خلالِ جدولِ المُتوسطات الشهرية لأسعارِ العُملات الأجنبية لشهر آذار الذي يُعده مصرف لبنان ويُرسلُه إلى المجلس الأعلى للجمارك.



فكيف إتُخذ القرار، وما هي تداعياتُه؟