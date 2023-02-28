ما سبب الارتفاع الكبير بسعر الدولار؟

هل للأمر صلةٌ بإضرابِ المصارف؟

أقفلت المصارف أبوابها منذ نحو شهر،فانهارت الليرة، وارتفع سعر الدولار في السوق من نحو 60 الف ليرة إلى نحو 80 الف ليرة.