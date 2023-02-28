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تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم

ريمي درباس الكاتب: ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28 | 13:57
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تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
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تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم

تطور يفتح الباب أمام احتمال جديد...

لم يعد خافياً أن ثنائي أمل حزب الله، كان ومنذ مساء الاحد يجوجل اسماء الضباط الذين يمكن ان يتسلموا مهام المدير العام للامن العام . 

البحث كان على قاعدة الحفاظ على هذا الموقع للطائفة الشيعية مع علم الثنائي ان التكليف التلقائي القانوني ينص على أن يتولى الضابط الأعلى رتبة المنصب، وهو هذه المرة مسيحي. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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