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تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟

يزبك وهبة الكاتب: يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28 | 14:03
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تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
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تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
منذ أشهر هناك سجال يتصاعد بين جمعية المصارف والقضاء وخصوصا ً مع النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

تقول عون إنها تُطبق القانون وتلاحق المصارف المخالفة طالبة ًرفع السرية المصرفية عن بعض المخالفين من رؤساء واعضاء مجلس الإدارة والمديرين ويردّ هؤلاء بأنّ هناك تماديا ًفي الإجراءات وخرقاً للقانون ما قد يؤثّر على العمل المصرفي برمّته، وهذا  كان اهم اسباب إضراب المصارف لأسبوعين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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