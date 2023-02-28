تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟

منذ أشهر هناك سجال يتصاعد بين جمعية المصارف والقضاء وخصوصا ً مع النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.



تقول عون إنها تُطبق القانون وتلاحق المصارف المخالفة طالبة ًرفع السرية المصرفية عن بعض المخالفين من رؤساء واعضاء مجلس الإدارة والمديرين ويردّ هؤلاء بأنّ هناك تماديا ًفي الإجراءات وخرقاً للقانون ما قد يؤثّر على العمل المصرفي برمّته، وهذا كان اهم اسباب إضراب المصارف لأسبوعين.