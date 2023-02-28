ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟

حفرة إكتشفها أحد الرعاة بين قريتي بشوات وبرقا.. هل لها علاقة بالزلزال؟



هذا هو الإنشقاق الأكبر الذي سبّبه زلزال تركيا في بستان كبير للزيتون في أنطاكية والذي أذهل العلماء لناحية حجمه.



وهذه حفرة إكتشفها أحد الرعاة بين قريتي بشوات وبرقا في أعالي البقاع الشمالي بالصدفة.



قلق راودَ أبناء تلك المنطقة من أن يكون لهذه الحفرة ارتباطات بالزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا، مع خشية أي تجوّفات ٍ أخرى قد تظهر...