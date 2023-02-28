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خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28 | 14:00
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خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
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خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
الصليب الأحمر بدأ تدريبات لوضع خطط إخلاء وانقاذ في المدراس والمعاهد والجامعات
عادت خطة الحد من الكوارث الى السكة وبدأ الصليب الأحمر تدريبات لوضع خطط إخلاء وانقاذ في المدراس والمعاهد والجامعات في حال حدوث كوارث طبيعية.
التدريب انقسم الى مرحلتين: المرحلة الأولى online courses لكل المدراء والمرشدين الصحيين والمرحلة الثانية جولة ميدانية للتلاميذ مع مناورات جدية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الصليب الأحمر
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