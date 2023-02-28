عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!

"التحقيق مع أشرف حكيمي بتهمة اغتصاب شابة في منزله".. خبر هزّ الرأي العام



التحقيق مع مدافع "paris saint germain" أشرف حكيمي بتهمة اغتصاب شابة في منزله.. خبر هزّ الرأي العام المتابع للنجم الفرنسي ذات الأصول المغربية.



قضية حكيمي لا تزال في إطار التحقيقات التي قد تثبّت التهمة عليه أو تفضي إلى تبرئته، ما يجعل من المبكر الحكم عليها.