تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"

من أجدد تطبيقات البحث "chatgpt": الذكاء الاصطناعي يدخل بعض المناهج التعليمية



من منكم لم يسمع بعد بـ"chatgpt"؟



هذا التطبيق هو واحد من أجدد التطبيقات التي تمكنكم من إجراء بحث من خلالها.. لكن ليس بحث عادي كـ"غوغل" وغيره من التطبيقات.



الفرق أن "الشات جي بي تي"، عملي أكتر.. ما يعني أنه يستطيع أحياناً أن يقوم بعملكم من خلال الذكاء الإصطناعي.