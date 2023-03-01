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ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01 | 07:49
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ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
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ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل

اليكم المزيد من التفاصيل

ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.

ابراهيم وقبل مغادرة منصبه الأمني نحو ميادين أخرى لأن لا مكان للتقاعد والمشوار مستمر كما قال، كان قد وضع حجر الأساس لدائرة أمن عام بيروت في الكرنتينا، قبل ان تقام له مراسم مغادرة لمنصبه. 

اليكم المزيد من التفاصيل.. 
 
 
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