دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد

دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد، للمرة الاولى منذ ست سنوات.



في الشكل هي زيارة رسمية للعراق تتزامن مع مرور عشرين عاماً على سقوط نظام صدام حسين على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في آذار 2003، زيارة وصفها غوتيريس بالتضامنية مع العراقيين، دعاهم فيها إلى كسر دائرة عدم الاستقرار ومواصلة العمل على طريق تحقيق الازدهار والحرية.