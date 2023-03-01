اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري

اسدل اللواء عباس ابراهيم الستارة على مسيرة حافلة من الانجازات الامنية والوطنية والانسانية ، القيت له التحية من قبل الرفاق في الامن العام وقوات النخبة التي انشأها ومشى نحو مسيرة جديدة سيكرسها للشأن العام ابتداءً من يوم الاثنين.



سلم ابراهيم المسؤولية الى العميد الياس البيسري.



