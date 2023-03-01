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عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01 | 13:11
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عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة
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عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة
في الرابع من ايلول 1980 وفي عز الحرب وسطوة الميليشيات التحق ابن العشرينيات عباس ابرهيم في المدرسة الحربية, واختار الدولة على اللادولة.
خدم ابرهيم مثله مثل اي ضابط ولكن اسمه خرج الى العلن عندما تنقل في بيروت المقسمة وباقي المناطق في العام 89 بصفته حارسا شخصيا للمبعوث الخاص لجامعة الدول العربية الاخضر الابرهيمي الذي خاض مفاوضات الوصول الى اتفاق الطائف وعندما عين لاحقا حارسا شخصيا لرئيس الجمهورية الياس الهراوي,
ثم رئيس الحكومة رفيق الحريري في مهمة لم تدم لاكثر من سنة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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