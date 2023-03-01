الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

رفع الدولار الجمركي يأتي على وقع بدء محال السوبرماركت التسعير بالدولار.

أما الدفع، فإما بالدولار او بالليرة وفق سعر الصرف... ولكن ماذا لو تلاعب الدولار في اليوم أكثر من مرة؟
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

اقتصاد

في السوبرماركات

دولار

LBCI التالي
سافيو هيكل سفير الموسيقى العربية اللبنانية في فرنسا!
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:07

نواب أميركيون يقدّمون مشروع قانون لحظر تيك توك

LBCI
أخبار لبنان
16:00

عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد...ولن نخضع وننتخب مرشح الفريق الآخر

LBCI
آخر الأخبار
15:58

عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد مع أن علاقاتنا جيدة مع الخارج لكن لدينا سياستنا الخاصة في الأمور اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
15:56

عقيص لـ "حوار المرحلة": الفراغ مع كل مآسيه يبقى افضل من أن يأتينا من يكمل مسار الرئيس السابق ويشبهه ولا ارى من انتخاب قريب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاول من آذار... اليوم العالمي للدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتقلة الى رحمته تعالى... النافعة بعد الموت مدينة أشباح

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28

تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـLBCI تبحث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... حق الوصول الى المعلومات ضائع

LBCI
صحة وتغذية
05:58

دراسة... النشاط البدني ولو لوقت محدود يساهم في خفض احتمال الوفاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28

باخموت.. روسية أم اوكرانية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاول من آذار... اليوم العالمي للدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتقلة الى رحمته تعالى... النافعة بعد الموت مدينة أشباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـLBCI تبحث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... حق الوصول الى المعلومات ضائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
13:22

اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
03:11

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:53

الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

LBCI
أخبار لبنان
12:20

مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار لبنان
02:04

محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟

LBCI
خبر كاذب
13:04

ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟

LBCI
فنّ
06:17

نادين نسيب نجيم مع خطيبها ناريغ في صورةٍ جديدة: "5 ن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة