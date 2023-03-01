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بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01 | 13:17
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بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
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بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
رفع الدولار الجمركي يأتي على وقع بدء محال السوبرماركت التسعير بالدولار.
أما الدفع، فإما بالدولار او بالليرة وفق سعر الصرف... ولكن ماذا لو تلاعب الدولار في اليوم أكثر من مرة؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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