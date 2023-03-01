مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023

ليس تفصيلا ان تعنون صحيفة الشرق الاوسط السعودية على صفحتها الاولى اليوم :

جعجع سأحبط انتخاب مرشح حزب الله .

في تفاصيل مقال الصحيفة السعودية يقول رئيس حزب القوات اللبنانية :

اذا استطاع حزبُ الله وحلفاؤه جمعَ خمسةٍ وستين صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته.

هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا سنقاطع طبعاً ختم جعجع .

كلام جعجع اليوم جاء مناقضا تماما لما اعلنه في 24 /10/ 2022

حينها قال :

إذا ما وجدنا أن هناك 65 نائباً توافقوا على انتخاب شخصيّة معيّنة، حتى لو برأينا أنها ستأتي بِشَرٍ كبير على البلاد، يمكن أن نغيب عن جلسة واحدة, ولكن في الجلسة الثانية سنحضر وسنصوّت ضد هذه الشخصيّة وإذا ما فازت نتحوّل إلى معارضة".

فما الذي تغير بين الامس واليوم ؟

منذ مؤتمر الدول الخمس في باريس والرسائل تتوالى.

المملكة العربية السعودية لن تسير بسليمان فرنجية مرشحُ حزب الله غير الرسمي حتى الان لتبوء منصبِ رئاسةِ الجمهورية وهي لن تقدمَ ايَ مساعدةٍ للبنان على هذا الاساس.

الموقف السعودي ترجمتـُه جاءت بسحبِ القوات اللبنانية امكانَ تأمينِها النصاب لاي جلسة قد يُنتخب فيها سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية بخمسةٍ وستين صوتا.

امام هذا الموقف دخل ملفُ الانتخابات الرئاسية في جمود قاتل.

- فالسعودية وضعت فيتو على مرشح ثنائي حزب الله امل.

حتى انها وفي معلومات خاصة بالـLBCI رفضت في الساعات الاخيرة تسويةً عملت على تسويقِها فرنسا وقضت بالاتيان برئيسٍ يكون محسوبا على حزب الله في مقابل رئيس حكومة محسوب على الرياض.

- اما حزب الله فهو لن يقبلَ بأي مرشحٍ تريده المملكة وهو غيرُ مستعدٍ للدخولِ في حوارٍ حول اسمٍ ثالث لان مطلبَه واضح: نريد رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها.

تبادلُ ما يمكن تسميتـُه بالفيتوات سيطول الا اذا كسرَه تطورُ تسويةٍ اقليمية ما تبدأ باليمن.

هذا في وقت يدفع اللبنانيون ثمنَ خسارةِ الوقت الذي كلما تقدم كلما انزلقوا اكثر نحو قعر الانهيار المالي حتى اصبح النهوضُ بالبلد حتى ما بعد التسوية اذا حصلت صعبا.

تقول احدى السيدات في السوبرماركت اليوم: الأسعار نار، أدعو الله أن يساعدَ الفقير ومن هو غير قادر على التموين.

فهل من يسمع ؟