الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023

 ليس تفصيلا ان تعنون صحيفة الشرق الاوسط السعودية على صفحتها الاولى اليوم :
جعجع سأحبط انتخاب مرشح حزب الله .
 
في تفاصيل مقال الصحيفة السعودية يقول رئيس حزب القوات اللبنانية : 
اذا استطاع حزبُ الله وحلفاؤه جمعَ  خمسةٍ وستين صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته. 
هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا سنقاطع طبعاً ختم جعجع .
كلام جعجع اليوم جاء مناقضا تماما لما اعلنه في 24 /10/ 2022
حينها قال : 
إذا ما وجدنا أن هناك 65 نائباً توافقوا على انتخاب شخصيّة معيّنة، حتى لو برأينا أنها ستأتي بِشَرٍ كبير على البلاد، يمكن أن نغيب عن جلسة واحدة, ولكن في الجلسة الثانية سنحضر وسنصوّت ضد هذه الشخصيّة وإذا ما فازت نتحوّل إلى معارضة".
فما الذي تغير بين الامس واليوم ؟
منذ مؤتمر الدول الخمس في باريس والرسائل تتوالى.
المملكة العربية السعودية لن تسير بسليمان فرنجية مرشحُ حزب الله غير الرسمي حتى الان لتبوء منصبِ رئاسةِ الجمهورية وهي لن تقدمَ ايَ مساعدةٍ للبنان على هذا الاساس.
الموقف السعودي ترجمتـُه جاءت بسحبِ القوات اللبنانية امكانَ تأمينِها النصاب لاي جلسة قد يُنتخب فيها سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية بخمسةٍ وستين صوتا. 
امام هذا الموقف دخل ملفُ الانتخابات الرئاسية في جمود قاتل.
 
- فالسعودية وضعت فيتو على مرشح ثنائي حزب الله امل.
حتى انها وفي معلومات خاصة بالـLBCI رفضت في الساعات الاخيرة تسويةً عملت على تسويقِها فرنسا وقضت بالاتيان برئيسٍ يكون محسوبا على حزب الله في مقابل رئيس حكومة محسوب على الرياض.
 
- اما حزب الله فهو لن يقبلَ بأي مرشحٍ تريده المملكة وهو غيرُ مستعدٍ للدخولِ في حوارٍ حول اسمٍ ثالث لان مطلبَه واضح: نريد رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها.
تبادلُ ما يمكن تسميتـُه بالفيتوات سيطول الا اذا كسرَه تطورُ تسويةٍ اقليمية ما تبدأ باليمن.
هذا في وقت يدفع اللبنانيون ثمنَ خسارةِ الوقت الذي كلما تقدم كلما انزلقوا اكثر نحو قعر الانهيار المالي حتى اصبح النهوضُ بالبلد حتى ما بعد التسوية اذا حصلت صعبا.
تقول احدى السيدات في السوبرماركت اليوم: الأسعار نار، أدعو الله أن يساعدَ الفقير ومن هو غير قادر على التموين.
فهل من يسمع ؟
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة

LBCI التالي
سافيو هيكل سفير الموسيقى العربية اللبنانية في فرنسا!
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-28

مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-25

مقدمة النشرة المسائية 25-2-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-23

مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-22

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاول من آذار... اليوم العالمي للدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتقلة الى رحمته تعالى... النافعة بعد الموت مدينة أشباح

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28

تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـLBCI تبحث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... حق الوصول الى المعلومات ضائع

LBCI
صحة وتغذية
05:58

دراسة... النشاط البدني ولو لوقت محدود يساهم في خفض احتمال الوفاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28

باخموت.. روسية أم اوكرانية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاول من آذار... اليوم العالمي للدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتقلة الى رحمته تعالى... النافعة بعد الموت مدينة أشباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـLBCI تبحث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... حق الوصول الى المعلومات ضائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
13:22

اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
03:11

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:53

الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

LBCI
أخبار لبنان
12:20

مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار لبنان
02:04

محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟

LBCI
خبر كاذب
13:04

ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟

LBCI
فنّ
06:17

نادين نسيب نجيم مع خطيبها ناريغ في صورةٍ جديدة: "5 ن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة