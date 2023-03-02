رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب

من نفسِ المكان الذي انطلقَ منهُ أولُ رائدِ فضاءٍ هَبَطَ على سطحِ القمر، انطلقَ صاروخُ falcon 9 وعلى متنِه فريقُ crew 6، في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.



اربعُ رواد فضاء، ودّعوا عائلاتهم، وصعدوا مركبتهم، جالسين جنباً إلى جنب... 6 أشهر ستكون مليئة بالمهمات العلمية في الفضاء الواسع.