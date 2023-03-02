موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين

يبدو ان شبح الحرب في اوكرانيا هو المهيمن على اجتماع مجموعة العشرين في الهند.

فالاجتماع تشوبه انقسامات حول اوكرانيا وتحول دون مواجهة التحديات التي يواجهها العالم باعتراف من رئيس الوزراء الهند الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة ما دفعه الى الاعلان عن فشل المجتمعين في تبني بيان مشترك رغم دعوته لهم الى تخطي انقساماتهم.