مذكرة رد من القاضية عون للقاضيين عبود وعويدات

بعدما وجّه القاضي غسان عويدات كتابا إلى القاضية غادة عون، يطلب منها وقف إجراءات التحقيق مع عدد من المصارف موقتا، إلى حين البت في قضية مداعاة الدولة بحقها، توجهت القاضية عون الى قصر العدل، لتقديم مذكرة لعويدات تشرحُ فيها وجهة نظرِها من قراره.