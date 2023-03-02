ارتفعت صيرفة فتوقفت مواقع شركتي الخلوي… ما الرابط؟

إقبال كثيف لدفع فواتير الخلوي قبل دخول سعر صيرفة الجديد حيز التنفيذ... ولكن

فجأة مساء الأربعاء الساعة 8:15، صدر قرار لمصرف لبنان برفع سعر صيرفة من تقريبا 45 ألف ليرة لسبعين ألفا.



ردّة فعل العديد من الأشخاص كانت التوجه للمواقع الإلكترونية وتطبيقات شركتي ألفا وتاتش لدفع فواتيرهم أو تشريج خطوطهم على السعر القديم.