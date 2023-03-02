ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

فرنسا تبحث عن دور مفقود لها في القارة الأفريقية

كل هذه الدول.. كانت اما مستعمرات أو تحت حماية فرنسية..



منذ أكثر من 300 عام، بدأ تعاظم النفوذ الفرنسي في القارة السمراء، واستمر حتى عام 1960.