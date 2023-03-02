كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

أتت صفقة التبادل التي أجراها الفينكس صنز مع بروكلين نتس بالدوري الاميركي للمحترفين بثمارها بعد ما كان ضم الفينكس اللاعب كيفين دورنت الى صفوفه الذي تمكن من تسجيل 23 نقطة بنجاحه بـ 10 محاولات من اصل 15، بأول مباراة له الى جانب فريقه الجديد، حتى أنهى مباراته لصالحه على ارض مضيفه تشارلوت هورنتس بنتيجة 105 مقابل -91 نقطة.