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ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02 | 13:55
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ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
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ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
بعد حرب 1860 بين المسيحيين والدروز، ارسلت فرنسا باتفاق ضمني مع العثمانيين بعثة ما سمي حينها مساندة المسيحيين في بلاد الشام.
مساندة امنية انسانية وثقافية.... قاد عالم الاثار والمؤرخ الفرنسي ارنست رنان المهمة الثقافية، وكان كلما يتقدم في مهمته، كلما يزداد حبه للبنان.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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