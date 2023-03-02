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ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

بعد حرب 1860 بين المسيحيين والدروز، ارسلت فرنسا باتفاق ضمني مع العثمانيين بعثة ما سمي حينها مساندة المسيحيين في بلاد الشام.



مساندة امنية انسانية وثقافية.... قاد عالم الاثار والمؤرخ الفرنسي ارنست رنان المهمة الثقافية، وكان كلما يتقدم في مهمته، كلما يزداد حبه للبنان.







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