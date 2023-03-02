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ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

ريتا قربان خوري الكاتب: ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02 | 13:58
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ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
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ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

مجموعة جديدة لأزياء جورج حبيقة في باريس

الابداع اللبناني حضر في أسبوع الموضة في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة للازياء الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2023-2024.

تصاميم المجموعة تناولت التباين بين عالمي الليل والنهار، اختلاف بين المسموح والمرفوض وتناقض بين الخوف من المجهول والشعور بالانتماء.

 
 
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