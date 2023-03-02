"البيك" والجنرال والنصاب المستحيل!

في حديثه الأخير الى صحيفة "الشرق الأوسط"، قالها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: سنحرم البرلمان من النصاب لمنع إنتخاب مرشح حزب الله أي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية.



عندما نتحدث عن نصاب جلسة الإنتخاب يكون المقصود حضور 86 نائبا داخل القاعة من أصل 128.



إذاً، تعطيل النصاب يحتاج الى غياب 43 نائباً.



فمن هم النواب الذين حسموا قرارهم بتعطيل النصاب بناء على جردة الإتصالات التي أجرتها الـLBCI؟