في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

صرخةُ هذه السيّدة التي أصبحت في الشارع بدون مأوى تختصر الكارثة...



كارثةٌ حلّت على 28 عائلة تعيش في هذا المبنى الواقع في طرابلس.



هذا المبنى عمره 40 عاما، يقول سكانه انه تضرّر بشدّة بعد الزلزال الأخير.



بلدية طرابلس وبعد الكشف عليه، تقول بدورها إنه لم يعد صالحاً للسكن، فطلبت من سكّانه إخلاءه إلى حين ترميمه.