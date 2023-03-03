المعاش التقاعدي: حلم على طريق التحقيق

المعاش التقاعدي: حلم على طريق التحقيق

على مدى أشهر قامت وزارة العمل من خلال لجنة المؤشر مع الضمان الإجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بوضع دراسة ليكون للموظفين المنتسبين للضمان الإجتماعي كافة الحق في الإختيار بين "معاش تقاعدي" وتعويض نهاية الخدمة، علمًا أنهم مجبرون حاليًا بأخذ التعويض.