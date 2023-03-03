من جديد... الردات السياسية تعود بنسخة تجسد أبهى صور الأخلاق السياسية اللبنانية

من جديد، تعود الردات السياسية بنسخة تجسد أبهى صور الأخلاق السياسية اللبنانية.قدح وذم، تحريض طائفي وشد عصب... هي أدوات المعركة هذه المرة.على عبارة التجربة الأنبوبية التي استعملها رئيس المجلس النيابي لوصف المرشح ميشال معوض من دون أن يسميه، إفتتحت الجبهة.