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٢٥ متحدثًا ومتحدثة شاركوا في منتدى TAKminds... وهذا العام من لوس أنجلوس

٢٥ متحدثًا ومتحدثة شاركوا في منتدى TAKminds... وهذا العام من لوس أنجلوس

الذكاء الإصطناعي - التكنولوجيا - البيئة وغيرها من المواضيع كانت محط نقاش خلال منتدى TAKminds الذي عقد هذا العام في لوس أنجلوس بهدف التوجه إلى فئة الشباب وطلاب الجامعات.

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